Mort du tiktokeur belge Luca: de nouveaux éléments dévoilés

Deux jours se sont écoulés depuis la mort de Luca Pisciotto, la star belge de TikTok au 1,6 million d’abonnés, et on en sait un peu plus sur l’altercation qu’il y a eu au domicile entre le jeune homme et l’ancien compagnon de sa mère, Pietro.

Selon le substitut du procureur du Roi du parquet de Liège et le témoignage d’un voisin vivant en fasse depuis quatre ans, le suspect ne supportait plus la séparation avec son ex-comagne avec qui il a entretenu une relation pendant neuf ans. À la mi-décembre, il s’était déjà présenté au domicile de la femme où une altercation sans constat de coups a eu lieu. Le surlendemain, il est revenu crever les pneus de la voiture du nouveau compagnon. Il a à ce moment-là, été présenté à un magistrat, mais laissé en liberté sous conditions, mais un suivi psychologique a été admis. Il est revenu à la maison ce mercredi 2 février avec cette fois-ci, l’intention de tuer son ex-compagne puis de suicider.