La mère de Cheslie Kryst s'exprime sur la dépression qui a conduit sa fille au suicide

Le dimanche 30 janvier était annoncée la mort de Cheslie Kryst, Miss USA 2019. La jeune femme de 30 ans est décédée après avoir sauté d'un immeuble de Manhattan. April Simpkins s’est exprimée sur la dépression qui a entraîné la mort sa fille dans une lettre publiée par plusieurs médias américains.

« Cheslie menait à la fois une vie publique et une vie privée. Dans sa vie privée, elle souffrait d'une dépression de haut niveau qu'elle a cachée à tout le monde - y compris à moi, son plus proche confident - jusqu'à peu de temps avant sa mort » a déclaré la maman de Cheslie via le média Extra.