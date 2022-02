JO 2022: la fameuse «bascule» France2/France3 fait de nouveau parler d’elle (vidéo)

Perrine Laffont rêvait de devenir à 23 ans la première double championne olympique de l’histoire du ski de bosses: elle est passée à côté de sa finale des JO-2022 dimanche et repartira de Chine avec une très décevante quatrième place. Interrogée au micro de France Télévisions, l’interview a été interrompue en plein direct par Laurent Luyat pour... laisser place à la fameuse « bascule » entre France 2 et France 3 pour suivre les compétitions. Le présentateur a ainsi demandé à l’athlète française de patienter avant de continuer à délivrer sa réaction. De quoi faire rire de nombreux suiveurs...

L’été dernier, les téléspectateurs de France 2 et France 3 ont eu l’occasion d’être énervés plus d’une fois durant les Jeux olympiques de Tokyo. En cause : de nombreuses bascules entre les deux chaînes à des moments importants de certaines compétitions.