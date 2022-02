Binche: des collègues jouent ensemble pour un montant de 35 euros au Lotto… et gagnent 750.000 euros

Voilà une aventure que tout le monde aimerait vivre ! Depuis un an environ, six collègues travaillant à Binche ont mis en place une cagnotte, avec laquelle ils jouent chaque semaine au Lotto, pour un montant de 35 euros. Et ce samedi 5 février, leur régularité a fini par payer puisqu’ils ont coché les six numéros gagnants. Le jackpot était à 1,5 million d’euros, à partager avec un autre gagnant, rapporte Sudinfo.

Les six acolytes ont donc tout de même remporté 750.000 euros, ce qui fait 125.000 euros chacun. C’est la première fois qu’une telle somme est empochée dans la librairie binchoise sur la place des Droits de l’Homme où les collègues vont acheter leur ticket chaque semaine. Une manière de bien commencer l’année, comme l’a souligné le propriétaire des lieux.