Un Américain remporte deux fois le loto en moins de deux semaines

Il y a des gens qui gagnent en série, cet américain de Caroline du Sud semble faire partie de ceux-là. L’homme a en effet remporté en deux semaines, deux tirages au loto. Le premier tirage lui a rapporté 40.000 dollars au Mega Millions, soit 34.000 euros. Le second tirage quelques jours plus tard lui a rapporté un plus gros pactole en espèces de 3 millions de dollars, soit 2,5 millions d’euros.

Le gagnant assure qu’il a bien eu du mal à réaliser ce qu’il lui arrivait : « J’avais du mal à le croire. Ma famille était sous le choc lorsque je leur ai annoncé la nouvelle » a-t-il expliqué. Cet Américain avait acheté ses billets dans une station-service de Myrtle Beach.