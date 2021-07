Loto: une Allemande se balade avec un ticket gagnant de 33 millions d’euros sans le savoir durant des semaines

Il y a plusieurs semaines, la loterie allemande Lotto Bayern a attribué son deuxième plus gros gain en 75 ans d’histoire. 33 millions d’euros ont été remportés par une mère, dont l’anonymat a été préservé, mais il y a un problème. Celle-ci ne réclame pas son dû. Et pour cause : elle ne sait tout simplement pas qu’elle a gagné. Son ticket, acheté à 1,20€, est resté bien sagement au fond de son sac. Il lui aura fallu des semaines pour découvrir le pot aux roses.

Ce n’est qu’en participant à nouveau à la loterie qu’elle apprend qu’elle est multimillionnaire. « Je suis encore malade de penser que je me suis promené avec désinvolture avec 33 millions d'euros dans mon sac pendant des semaines », déclare-t-elle à Associated Press. « Cette somme d'argent est suffisante pour mon mari, ma fille et moi-même », ajoute-elle. Elle prévoit notamment d’avoir une maison durable et d’investir pour avoir une vie plus respectueuse de l’environnement. Elle a également précisé qu’elle ne jouera plus jamais à la loterie.