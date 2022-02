En plein concert, Billie Eilish s’interrompt pour venir en aide à une fan (vidéo)

Ce samedi 5 février, Billie Eilish se produisait à Atlanta lors du 2e concert de sa tournée « Happier than ever ». Mais durant le show, la jeune chanteuse a remarqué qu’une fan présente dans le public près de la scène semblait avoir des difficultés à respirer. Elle s’arrête alors pour lui demander « Tu as besoin d’un inhalateur ? ». Billie Eilish demande alors aux membres de son staff et de sa sécurité d’en trouver pour venir en aide à la jeune femme en détresse, rapporte la RTBF.

Pendant que l’état de santé de la spectatrice est vérifié, la chanteuse s’est exprimée en déclarant : « C’est OK… donnez-lui du temps. Ne vous bousculez pas, pas de mouvement de foule. » Une fois l’inhalateur trouvé, la star américaine a demandé à la fan si elle voulait être évacuée. Billie Eilish a ensuite ajouté : « J’attends que les gens aillent mieux avant de reprendre. Détendez-vous, détendez-vous, tout va bien. Nous prenons soin des gens, tenez bon. »