Billie Eilish accusée de racisme: «Je suis consternée et j’ai envie de vomir d’avoir prononcé ce mot»

Elle est connue pour lutter contre le racisme et pourtant, c’est bien elle qui est à son tour accusée du même tort. Ce mardi, Billie Eilish est au centre d’un petit scandale qui fait le tour des médias américains. En cause : son utilisation du mot « Chink ». Il s’agit d’une insulte anti-asiatique, une forme vulgaire et altérée de « China ». Un emploi surprenant pour une chanteuse engagée comme Billie Eilish. Consciente de son erreur, cette dernière a rapidement pris la parole pour remédier à la situation.

« Je suis désolée »

En réalité, Billie Eilish n’a pas récemment utilisé le mot « Chink ». Il s’agit d’un terme qu’elle a utilisé dans une vidéo lorsqu’elle avait 13-14 ans. Elle explique ainsi que dans l’extrait en question, elle répète ce qu’elle avait tout simplement entendu dans une chanson écoutée pendant sa jeunesse, « Fish » de Tyler the Creator. « Je ne savais pas à l’époque qu’il s’agissait d’un terme péjoratif utilisé contre les membres de la communauté asiatique », assure-t-elle dans un message posté sur sa story Instagram. « Je suis consternée, embarrassée et j’ai envie de vomir d’avoir prononcé ce mot. Cette chanson est la seule fois où j’ai entendu ce mot car il n’a jamais été utilisé autour de moi par quelqu’un de ma famille. Peu importe mon ignorance et l’âge que j’avais à l’époque, rien n’excuse le fait que c’était blessant. Et pour cela, je suis désolée », écrit-t-elle.

Billie Eilish a également réagi à un extrait circulant sur les réseaux sociaux où elle imitait une chanson de rap avec un accent a priori similaire à celui afro-américain. « L’autre vidéo me montre exprimant, d’une voix inventée, un charabia stupide… C'est quelque chose que j’ai commencé à faire quand j’étais enfant et que j’ai fait toute ma vie en parlant à mes animaux de compagnie, mes amis et ma famille. C’est du charabia absolu [...] et ce n’est en aucun cas une imitation de qui que ce soit ou de n’importe quelle langue, accent ou culture le moins du monde », s'est-elle justifiée.

La chanteuse assure en parallèle vouloir défendre les valeurs de tolérance et d’inclusion. « Nous devons tous continuer à avoir ces conversations, à écouter et à apprendre », conclut-elle. Au cours des derniers mois, Billie Eilish a soutenu plusieurs fois le mouvement « Black Lives Matter » et a même participé à certaines de ses manifestations.