La chanteuse Anne-Marie tombe en pleine prestation lors des Brit Awards (vidéo)

L’artiste a continué le show après sa lourde chute, et Twitter s’en est amusé.

Voici sans doute la crainte de tout artiste avant de monter sur scène : se trébucher et tomber durant une prestation. Eh bien pour Anne-Marie, cette inquiétude est devenue réalité lors de la cérémonie des Brit Awards mardi soir.

L’artiste anglaise a raflé trois prix durant la soirée, et a offert aux (télé)spectateurs un show sur son titre « Don’t play ». Mais tout ne s’est pas déroulé comme prévu puisqu’en descendant des escaliers au tout début de sa prestation, Anne-Marie a loupé une marche et est tombée par terre sur les fesses, se tordant la cheville gauche au passage. Pourtant, la jeune femme a continué de chanter comme si de rien n’était et a terminé son show tout naturellement.

Sur Twitter, sa chute a rapidement inquiété ses fans, grimaçant devant la cheville d’Anne-Marie qui se tord. « La façon dont elle a continué comme une star », a applaudi un internaute sur le réseau social, partageant l’extrait vidéo de la cérémonie. « Quelle reine ! », « Elle est extraordinaire », ont écrit d’autres personnes, avant que certaines tournent l’incident à la rigolade.

« Au moins, on sait qu’elle chante en live », a ironisé un internaute, alors qu’un utilisateur de Twitter a carrément créé un compte nommé « La cheville d’Anne Marie », où il a publié ceci : « Un peu secouée mais je vais bien. Un peu meurtrie mais avec un peu de glace ça devrait aller ».

Des traits d’humour qui ont bien fait rire la chanteuse, qui a tweeté dans la foulée : « Je n’avais pas besoin de ma cheville gauche de toute façon ».