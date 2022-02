Les pierres qui «guérissent», gare à l’escroquerie!

Marie tient son collier dans la main droite pour mieux montrer le bijou rond et violet qui pend au bout d’une cordelette en argent, mais « normalement, je le porte toujours autour du cou ». « Une améthyste », dit-elle le plus naturellement du monde. Selon les adeptes de la lithothérapie, cette variété de quartz libérerait du stress et des angoisses. À en croire les dires de cette femme de 47 ans, la pierre en question fonctionne. En marge de la crise sanitaire, l’employée de banque liégeoise s’est éloignée du système médical classique pour plonger à pieds joints dans la lithothérapie, croyance décalée qui attribue des effets bénéfiques aux « pierres ». Sur une commode défraîchie en bois foncé, Marie collectionne les cristaux de plus grande taille. Ici une sphère grisâtre : une célestine qui permettrait de surmonter l’angoisse. Là, un bloc de chrysocolle pour désamorcer les conflits. Ou encore une aigue-marine qui jouerait sur le système respiratoire… La quadra a dépensé des centaines d’euros.