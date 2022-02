Pour la première fois, Albert II et la princesse Delphine seront présents ensemble lors d’un événement officiel

Le 17 février prochain, Albert II et la princesse Delphine seront présents au même événement, plus d’un an après leur rencontre officielle.

C’est une première pour la famille royale. Albert II et la princesse Delphine seront bien présents tous les deux au même événement officiel. Un communiqué du Palais annonce que des membres de la famille royale seront présents à l’église Notre-Dame de Laeken, le 17 février prochain à l’occasion de la messe annuelle en mémoire des membres défunts.

« Leurs Majestés le Roi et la Reine, Leurs Majestés le Roi Albert II et la Reine Paola et Leurs Altesses Royales la Princesse Astrid et le Prince Lorenz, le Prince Laurent et la Princesse Claire, la Princesse Delphine et M. James O’Hare, et la Princesse Léa, assistent, le 17 février 2022, à la messe annuelle en mémoire des membres défunts de la Famille Royale. La cérémonie se déroule en l’église Notre-Dame de Laeken », peut-on lire dans le communiqué.