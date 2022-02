Jenifer décorée chevalière des Arts et des Lettres

« C’est un réel honneur que de recevoir des mains de Madame la Ministre Roselyne Bachelot, cette décoration si pleine de sens à mes yeux. Au-delà de la médaille, c’est surtout la reconnaissance de toutes les équipes qui m’entourent depuis de nombreuses années et surtout c’est la récompense de tout l’amour indéfectible que vous me portez. Cette distinction c’est la nôtre aujourd’hui et pour longtemps encore. Je vous aime. » a déclaré la chanteuse de 39 ans.

Ce lundi 14 février, Jenifer publiait une bonne nouvelle sur son compte Instagram. Très émue, la chanteuse a expliqué avoir reçu les insignes de chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres.

La cérémonie qui s’est déroulée au ministère de la Culture avait pour but de « saluer les vingt ans de carrière de la chanteuse et sa contribution au rayonnement de la chanson française » selon les paroles de la ministre de la Culture rapportées par BFMTV.

Depuis sa révélation dans l’émission « Star Academy » en 2002 qu’elle avait remportée, la chanteuse française a sorti huit albums. Elle s’est frottée plusieurs fois au cinéma et est aussi connue pour être une des coachs récurrentes de l’émission « The Voice France ». Investie dans le milieu caritatif, elle a participé à de multiples reprises aux spectacles des Enfoirés et est marraine de l’association « Le refuge ».

L’ordre des Arts et des Lettres est une décoration honorifique française qui, gérée par le ministère de la Culture, récompense « les personnes qui se sont distinguées par leur création dans le domaine artistique ou littéraire ou par la contribution qu’elles ont apportée au rayonnement des arts et des lettres en France et dans le monde ».