Les grandes dynasties familiales (13): les Versace, les rois de la griffe

Cette famille cousue d’or règne sur la mode italienne. Entre drame et renaissance, création et vente, une storia importante.

Dans la famille Versace, on demande… Allegra ! C’est sans doute elle, la nièce choisie par Gianni Versace et propriétaire de 50 % des parts de la société depuis 2004, qui portera le flambeau dans les prochaines années. Car Donatella, la figure emblématique, glisse doucement vers ses 67 ans en mai prochain, l’heure de réfléchir à l’avenir d’un nom devenu mythique au pays de la mode. Le groupe Versace reste une référence, même s’il a été racheté en septembre 2018 pour deux milliards de dollars par Michael Kors/Jimmy Choo. La concentration va bon train dans l’univers de la maille haute gamme. On financiarise et on absorbe mais on garde le nom pour son potentiel commercial, comme un songe étincelant.