Amanda Lear: l’entretien du mystère, depuis toujours

Dans le documentaire que vient de lui consacrer Gero von Boehm, elle tient elle-même à tordre le cou à toutes les légendes inventées ou non. Mais qui est donc Amanda Lear, celle qui a toujours laissé planer le doute sur ses origines, changeantes au gré de ses aventures artistico-romantiques, sans compter un physique androgyne qui a créé tous les fantasmes ? Le film débute par le témoignage de Macha Méril, veuve du regretté Michel Legrand : « Elle fait partie de ces personnes qui ont réussi à se créer un personnage et qui s’y tiennent durant tout leur vie : un pari contre l’opinion, le réel, la vérité, ce qui est à la fois créatif et artistique… » Selon Lear elle-même, tout aurait débuté par « un chocolat au Café de Flore », où, à sa grande surprise, on a voulu faire d’elle un mannequin en lui disant : « La mode, c’est comme vous, grande et mince, à la Françoise Hardy ».