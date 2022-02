Benoît Friart, bourgmestre MR de Rœulx, insulte Jean-Marc Nollet sur Twitter

Le 16 décembre 2021, le bourgmestre de la ville de Rœulx et ancien député MR, Benoît Friart avait fait part de son avis bien tranché sur Jean-Marc Nollet. Deux mois plus tard, Grégory Lucas, un conseiller d’opposition de Rœulx a retrouvé ce tweet et l’a fait remonter comme le rapport SudInfo.

Le tweet en question venait commenter l’intervention du coprésident d’Écolo, Jean-Marc Nollet à propos des centrales nucléaires et de leur remplacement par des centrales à gaz. Benoît Friart a alors écrit : « Quel Connard ce Nollet ! Il vit sur son nuage de CO2 ! ». De quoi enfoncer le clou encore une fois sur les visions opposées du MR et Écolo sur le sujet.