«Top Chef»: les jurés peuvent-ils aider leurs candidats?

« Chaque année, on se dit que ça ne pourra jamais être mieux que la saison dernière et chaque année c’est différent. Il y a toujours un petit truc en plus » confie Hélène Darroze. En effet, pour cette treizième saison, quinze candidats, 12 hommes et 3 femmes tenteront de remporter le concours culinaire. Et pour cette édition, ce sont bien trois Belges qui représenteront nos couleurs.

Pour l’occasion, Hélène Darroze et Philippe Etchebest ont montré leur complicité mais aussi révélé un petit secret de tournage. Pour la plus grande curiosité des téléspectateurs, les chefs ont confié s’ils aidaient leurs candidats et s’ils avaient le droit de le faire ou non. Philippe Etchebest explique qu’ils n’ont « pas trop le droit ». Hélène Darroze complète et expliquant les consignes : « On doit pointer les enjeux, on doit leur dire de faire attention à goûter mais on n’a pas trop le droit de donner des solutions ». Philippe Etchebest ajoute un exemple : « On peut leur dire par exemple : « qu’est-ce que tu pourrais ajouter pour mettre plus d’acidité ? » ».

Mais Hélène Darroze ne tient pas bien longtemps avant d’admettre donner quelques fois les bonnes indications : « Si on est très honnête, il y a trois ou quatre fois où on leur souffle dans l’oreille… ». Faussement surpris, Philippe Etchebest lui demande si elle fait vraiment ça et ajoute : « C’est un scoop ça, je vais me méfier la prochaine fois, je te le dis ! ». Hélène Darroze ne se laisse pas faire et tient à souligner que Philippe Etchebest peut aussi « donner des conseils à ses candidats ».