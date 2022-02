«Pékin Express»: des duos de célébrités pour la prochaine saison

Mais alors que cette nouvelle édition est à peine lancée en télé, le présentateur Stéphane Rotenberg et ses équipes sont déjà en train de tourner la saison prochaine, rapporte Le Parisien. Et cette fois, place aux célébrités. Nos confrères français révèlent en effet que six duos de personnalités et leurs proches ont pris l’avion il y a près de deux semaines pour le Sri Lanka.

Parmi les participants, les téléspectateurs retrouveront Valérie Trierweiler, qui participe avec sa meilleure amie. L’ex-Miss France Rachel Legrain-Trapani fera également partie de l’émission, en binôme avec son compagnon Valentin Léonard.

Rachel Legrain-Trapani et Valentin Léonard. - BelgaImage

Théo Curin, le jeune nageur handisport qui a notamment récemment traversé à la nage le lac Titicaca, participe de son côté avec sa manageure.

Le nageur Théo Curin. - BelgaImage

Ensuite, le journaliste Yoann Riou (passé par la dixième saison de « Danse avec les stars ») fera équipe avec le commentateur sportif Xavier Domergue, tandis que l’humoriste Inès Reg a embarqué dans l’aventure sa sœur.

Les deux spécialistes du sport Yoann Riou et Xavier Domergue. - BelgaImage

Le dernier duo est composé de l’influenceur JustRiadh et de l’un de ses amis.