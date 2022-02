Top Chef, L’amour est dans le pré, Koh-Lanta: le grand retour des programmes télé cette semaine

Dès ce soir, M6 et TF1 reviennent avec leurs programmes phares pour le plus grand bonheur des téléspectateurs.

La grande rentrée des programmes de M6 et TF1 commence ce soir. Dès ce jeudi 10 février, c’est « Pékin Express » qui signe le retour des grandes sagas des jeux d’aventures. Voici le calendrier des prochains mois pour les chaînes privées françaises.

Pékin Express : jeudi 10 février

La quinzième saison de « pékin Express » arrive ce soir sur M6 à 21h10 et s’intitule, « Sur les terres de l’aigle royal ». Cette fois, l’aventure se déroulera dans les montagnes du Kirghizistan puis en Ouzbékistan et Jordanie. Les candidats qui réussiront le voyage se retrouveront finalement pour la grande finale à Dubaï. La production a dû faire une grosse sélection pour choisir les huit binômes puisqu’ils ont reçu plus de 90.000 candidatures.