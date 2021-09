Qui est Glenn Viel, le successeur de Michel Sarran pour «Top Chef»?

Glenn Viel sera le grand successeur de Michel Sarran après sept ans en tant que membre du jury de « Top Chef ». Glenn Viel est la tête de l’Oustau de Baumanière dans les Baux-de-Provence. Il sera le quatrième jury de l’émission où il pourra montrer sa créativité. Déjà des participations à « Top Chef » Avant d’être chef, Glenn Viel se destinait à une carrière dans la maréchaussée avant de finalement se diriger vers les cuisines et de gagner ses trois étoiles en 2020 au Michelin. Le quadragénaire a été élu « chef de l’année » dans le magazine « Le Chef ». Glenn Viel voulait ensuite voir d’autres horizons et c’est dans la treizième saison de « Top Chef » qu’il va pouvoir s’essayer. Il avait déclaré à l’AFP : « Pour grandir, il faut voir ce qui se passe ailleurs. J’ai travaillé très dur (…). Maintenant j’ai envie de voir d’autres horizons ». Mais Glenn Viel connaît déjà un peu l’émission puisqu’il a participé à trois épisodes en 2019 et 2020.

Le Versaillais a ses goûts et sa grande préférence se tourne vers le cochon et le homard mais aussi le travail du beurre. Dans son restaurant étoilé de l’Oustau de Baumanière , le chef doit tenir une réputation qui tient depuis 1950. En effet, nombre de chefs d’état et personnalités se sont déjà assis à la table, de Humphrey Bogart, Sacha Guitry à Winston Churchill. Plus récemment c’est Barack Obama qui a franchi les portes de l’établissement.

Une démarche écolo Pour mener son restaurant, Glenn Viel est accompagné d’une équipe d’une vingtaine de personnes et travaille avec des produits du verger, des ruches et du potager. Deux cochons traînent dans les parages pour assurer l’élimination des déchets et ainsi éviter le gaspillage alimentaire. Glenn Viel repense ses légumes pour en faire des sorbets et des chips.