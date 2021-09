Top Chef: M6 s’explique sur l’éviction de Michel Sarran

Pour la prochaine saison de « Top Chef », le jury sera inchangé à une exception près. Michel Sarran, âgé de 60 ans, ne sera plus de la partie. Un départ que le chef cuisinier a appris par téléphone, comme il l’a expliqué au Parisien. « Ça a été un peu violent », déclare-t-il. « Je ne m’y attendais pas du tout. Pourquoi moi ? Qu’est-ce qui a motivé leur décision ? Qu’est-ce que j’ai mal fait ? Je n’ai pas eu de réponse ». Ce lundi, RTL a donc directement interrogé Thomas Valentin, directeur des programmes de M6, pour savoir ce qu’il en était. Sa réponse est simple : il faut « moderniser ». Après Top Chef, une autre émission pour Michel Sarran ? Pour M6, il fallait du changement et malheureusement pour Michel Sarran, c’est lui qui en a payé les frais cette fois-ci. « Un jury, ça évolue. Il y a déjà eu neuf jurés différents qui ont incarné Top Chef. Michel Sarran était avec nous pendant sept ans. On a pensé que c’était important d’avancer et de proposer une nouvelle manière de juger ces jeunes gens si talentueux », explique Thomas Valentin.

Ce dernier en a profité pour confirmer une information du Parisien. Le remplaçant de Michel Sarran sera bel et bien le chef Glenn Viel, âgé de 41 ans, qui travaille dans son restaurant des Baux-de-Provence, « L’Oustau de Baumanière », situé au pied du magnifique village médiéval. « Avec Glenn Viel on a quelqu'un d'extraordinaire, c'est le plus jeune trois étoiles de France. Et c'est quelqu'un qui, en plus de ces nombreuses distinctions notamment pour la gastronomie durable, aime l'excellence et l'exigence », ajoute Thomas Valentin.