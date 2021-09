Michel Sarran évincé de «Top Chef»: «Ça a été un peu violent»

Il y a quelques jours, le chef membre du jury de « Top Chef » annonçait son départ de l’émission. Aujourd’hui, Michel Sarran revient sur les conditions dans lesquelles il a appris son départ. « Même si on sait que toute histoire a une fin, ça fait un petit peu mal quand ça arrive. D’autant plus que je suis le seul du jury qu’on change. Quand je l’ai appris, ça m’a fait un pincement au cœur. Ça a été un peu violent » a déclaré Michel Sarran au Parisien. L’annonce de son départ était en effet une surprise pour beaucoup et les téléspectateurs ont très vite montré leur soutien à l’ancien membre du jury de l’émission culinaire. Michel Sarran non plus ne s’attendait pas à ce départ.

Une annonce par téléphone L’annonce lui a été faite par téléphone raconte-t-il : « J’ai appris ça par un coup de fil. En tant que chef d’entreprise, je n’aurais pas fait comme ça. C’est la télé. Après, ils ont fait un choix. Il faut faire vivre le programme et apporter des nouveautés ». Il ajoute que quitter le jury est d’autant plus douloureux qu’il considérait les autres membres comme une bande d’amis : « On était une bande de copains et c’est d’autant plus difficile d’entendre « Bon bah, toi, tu quittes la cour de récréation ». Je ne vis pas ça non plus comme un échec et ne suis pas en dépression. J’ai passé sept années extraordinaires ».