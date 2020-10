Michel Sarran (Top Chef) ferme son restaurant: «On est les deux genoux à terre» (vidéo)

C’est certain : 2020 restera dans les mémoires des restaurateurs comme un cauchemar absolu. La première vague de coronavirus les a frappés de plein fouet et à cause de la reprise épidémique, ceux-ci sont à nouveau touchés. Si en Belgique, les restos sont tous fermés, dans une bonne partie de la France, ils ne doivent baisser les volets que le soir. Mais pour Michel Sarran, juré à Top Chef, c’est déjà trop. Il a dû quand même fermer totalement son restaurant deux étoiles à Toulouse. Sur CNews, il dit être face à un mur.

Un Michel Sarran désespéré

Puisque le couvre-feu destiné à lutter contre le Covid-19 est désormais établi à 21 heures à Toulouse, impossible d’assurer normalement les repas du soir. Michel Sarran s’est donc vu amputé d’une trop grosse partie de ses rentrées d’argent. Et le bilan est intraitable. « Nous avons ouvert juste pour le déjeuner cette semaine, quand on a eu l'annonce du couvre-feu. Après, on a fait le point et, économiquement, c'est moins grave de fermer que de rester ouvert. On perd de l'argent en étant ouvert. Aujourd'hui, on est les deux genoux à terre et la situation économique est très grave pour le secteur de la restauration », a-t-il expliqué.

S’il ne peut tenir le coup, c’est aussi parce qu’en août dernier, il a été débouté de sa demande d’indemnisation envers son assureur Axa. Le tribunal de commerce de Toulouse a refusé que ce dernier ne lui doive 180.000€ pour les conséquences de la crise sanitaire. Aujourd’hui, il se dit au bout du rouleau. « Quand vous avez passé vingt ans à construire un outil de travail, que vous avez investi tout votre argent et votre énergie, et que vous sentez que tout part en fumée. Des mesures sont prises mais on ne les trouve pas équitables. On a envie de crier au secours. On attend du gouvernement qu'il nous aide », a-t-il conclut.