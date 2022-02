Retour sur les vidéos marquantes de la vie de la reine Paola

C’est un documentaire inédit que va diffuser la RTBF ce soir. Dans « Paola, côté jardin », réalisé par Nicolas Delvaulx, la reine se confie. La famille royale est aussi présente pour se replonger dans les photos de famille mais aussi pour aborder les moments difficiles qu’a traversés la reine Paola. Pour l’occasion, rendez-vous sur les instants forts de sa vie qui ont marqué les Belges.

Une demande en mariage en voiture

Dans le documentaire, Albert II est présent pour appuyer sa femme. Mais lorsqu’il est question de leur première rencontre et de sa demande en mariage, le Roi se laisse aller à la confidence et se plaît à revenir sur les débuts de leur histoire, un véritable coup de foudre. Paola et Albert II se sont rencontrés lors d’un dîner à Rome. Les choses sont allées vite pour les deux amoureux et Albert II relate une anecdote sur sa demande en mariage. En effet, le prince avait alors décidé de lui demander sa main alors que Paola conduisait. Ainsi elle n’avait pas d’autres choix que de réagir calmement : « Mais elle est restée calme et m’a fait comprendre qu’elle n’était pas aussi pressée que moi. Mais j’ai finalement gagné puisqu’on s’est mariés assez vite ». En 1959, Paola a été présentée à la presse.