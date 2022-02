Dans les coulisses de «Stars à domicile»: comment les artistes créent la surprise?

Ce soir, TF1 revient avec une émission culte : « Stars à domicile ». La chaîne n’avait plus sorti d’épisodes depuis 18 ans. Pour son grand retour, les images promettent de l’émotion et un joli casting. Les fans pourront notamment retrouver Angèle , mais aussi Soprano, Amel Bent, Julien Doré et Maître Gims, le tout animé par Flavie Flament qui revient le temps de deux épisodes spéciaux.

Du sur-mesure

Dans un premier temps, la production doit trouver une personne à surprendre. « Le scénario de celle-ci n’est écrit qu’une fois qu’on a validé la personne idéale pour rencontrer l’artiste, car c’est du sur-mesure. On cherche à provoquer une vraie rencontre entre l’artiste et l’anonyme. Tout cela prend du temps et c‘est une petite magie qu’on ne contrôle pas tout à fait, puisque le moment de la surprise, c’est du live » indique-t-elle. Il faut aussi être capable de trouver le bon fan sans passer par des castings. Le retour de l’émission devait être un secret. « Je ne peux pas révéler comment on trouve les fans mais évidemment, aujourd’hui, les réseaux sociaux nous aident beaucoup, c’est certain. Le plus important pour nous est d’approcher au plus près la personne piégée, via son entourage. On doit avoir des complices pour mettre en place la surprise » glisse Eve Ewing.

« On tire les ficelles pour que la personne surprise ne se doute de rien. L’idée est de s’amuser, on est dans du divertissement. Il faut aussi créer des challenges pour les artistes, ça fait partie du jeu. C’est sympa pour eux de se retrouver dans des situations dont ils n’ont pas l’habitude » confie la directrice de la maison d’édition.

Seulement deux épisodes

Enfin, pour rassurer les téléspectateurs mais aussi peut-être les stars, Eve Ewing assure qu’une rencontre n’est jamais tombée à plat : « Ça n’est jamais arrivé qu’une surprise tombe complètement à l’eau. Forcément, il peut arriver que des choses ne fonctionnent pas, qu’il faille partir en impro ou qu’un micro n’ait pas été branché, mais la joie de la rencontre est toujours là ».