Ukraine: une femme fait face à un militaire russe (vidéo)

La guerre en Ukraine fait rage et les troupes russes continuent de gagner du terrain. À Henichesk, dans la région de Kherson au sud du pays, une femme a fait face aux militaires russes dépêchés sur place. Elle a commencé par leur demander ce qu’ils faisaient ici. L’un d’entre eux aurait répondu qu’ils étaient en plein exercice et lui aurait demandé de passer son chemin. La dame, loin de se laisser démonter, et qualifiée de femme forte sur les réseaux sociaux par ses concitoyens, aurait continué en insultant le militaire face à elle d’occupant et de fasciste.

À la fin de la vidéo, le militaire aurait urgé une nouvelle fois de ne pas escalader la situation et de partir. La dame lui aurait alors demandé comment il était possible d’escalader encore plus la situation. « Vous n’étiez pas invités ici. » On voit ensuite l’Ukrainienne tourner les talons et la vidéo se termine là.