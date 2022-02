1.800$ pour rester loin des réseaux sociaux: défi réussi pour cet adolescent américain

Lorna est une maman américaine. Alors que ses deux filles aînées passent leur temps sur les réseaux sociaux, la maman a souhaité éviter ce fléau chez son fils Sivert. Alors qu’il n’avait que douze ans, elle lui a lancé un défi : ne s’inscrire sur aucun réseau social avant ses dix-huit ans. Et afin de rendre le défi le plus attractif possible, elle lui a proposé une récompense qui allait le motiver. Lorna a promis d’offrir 1.800 dollars, soit environs 1.500 euros, le jour de sa majorité.

Et cette date fatidique est arrivée le 20 février. La vieille, Lorna a révélé l’histoire au grand jour sur Facebook. « Même si 1.800$ est un montant plus élevé pour un enfant de douze ans que pour un de dix-huit, Sivert n’a pas brisé notre accord », a-t-elle déclaré. « Demain, il aura 1.800$ dans sa poche et des comptes sur Facebook, Instagram et Twitter. J’avais rarement utilisé mon argent aussi bien ! »