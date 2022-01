Kelly Cruz, cette carreleuse qui cartonne sur les réseaux sociaux

Sur les réseaux, Kelly Cruz rassemble 700.000 abonnés sur TikTok et 60.000 sur Instragram, une communauté constituée en un an seulement. Dans un entretien accordé à 20 Minutes, la jeune femme explique pourtant qu’elle n’était « pas trop réseaux sociaux à l’origine », en tout cas jusqu’à ce qu’elle poste sa première vidéo en décembre 2020. Pour cette première justement, la jeune femme s’est inspirée d’une mode sur TikTok, ou des femmes passaient d’un pyjama en une robe de soirée en un claquement de doigt. Kelly Cruz a recréé le défi mais à sa sauce : « Sauf que moi, après un rendez-vous chez le médecin, je suis arrivée toute propre sur un chantier avant d’en repartir crade ! C’était original et ça a pris tout de suite » raconte-t-elle au quotidien.

Si le succès de Kelly Cruz est en train de grandir sur les réseaux sociaux, ce ne s’est pas fait sans quelques déceptions. La jeune femme a reçu de nombreux messages de personne remettant en cause son travail. « Au début, certains disaient que ce n’était pas moi qui travaillais » se souvient-elle, notamment à cause de son petit gabarit. « Ce n’est pas toujours facile mais je me débrouille. On me met surtout dans les salles de bains, où les carreaux muraux sont plus légers et où j’aime la satisfaction du travail fini ». La jeune femme reçoit aussi beaucoup de messages d’hommes pour des questions bien éloignées du carrelage : « Je reçois aussi des messages parfois un peu relous. Oui je suis célibataire mais ce n’est pas parce qu’on me suit qu’on va se marier ! ».