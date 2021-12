TikTok devient le site Web le plus visité, dépassant Google

TikTok vient de passer un nouveau record. Après avoir enregistré un milliard d’utilisateurs actifs mensuels en septembre dernier, la plateforme de mini-vidéo vient de dépasser le géant du Web, Google. Selon un classement réalisé par l’entreprise américaine Cloudflare, TikTok a généré plus de trafic sur son site cette année que tous les services Google réunis, à savoir les moteurs de recherche, la cartographie, la traduction, les actualités et les photos.

En un an seulement, le réseau social qui permet de partager des courtes vidéos, a gagné six places dans le classement. Le classement comptait avant les trois géants : Google, Facebook (qui est désormais en troisième position) et Microsoft. Le site avait déjà fait une bonne remontée dans le classement en février dernier mais pas pour longtemps avant de finalement revenir en août dernier.