Ce chirurgien fait le buzz sur TikTok en détaillant les opérations de chirurgie esthétique secrètes des stars (vidéos)

Le clan Jenner au complet, Bella Hadid, Ariana Grande, Demi Moore, Lisa Manoban, Cardi B ou encore Joe Biden et Donald Trump… Ces stars ne sont qu’une partie de celles analysées par Charles S. Lee, maintenant suivi par plus de 570.000 personnes et dont la vidéo la plus célèbre reste jusqu’à maintenant celle sur les opérations de chirurgie de Kendall Jenner. « Je vois tout de suite qu’elle a subi un lifting frontal. Peut-être dans le cadre d’une procédure visant à agrandir ses yeux, tout comme sa demi-sœur Khloé (Kardashian, ndlr). Je remarque que ses paupières sont aussi devenues légèrement plus dominantes. Cela peut être le résultat du lifting frontal ou d’une autre opération des paupières », montre le médecin américain sur deux clichés avant/après de la jeune mannequin. « De plus, je constate que l’arête de son nez est devenue plus étroite et que ses narines sont plus prononcées. Donc elle s’est fait refaire le nez. Elle a de belles dents, mais je soupçonne qu’elle a les lèvres un peu vaporisées. Mais malgré tout, je pense qu’elle a l’air le plus naturel de tous les Kardashian », ajoute encore Charles S. Lee dans cette séquence qui culmine à 9,3 millions de vues.

Bien sûr, toutes ces célébrités cachent rarement le fait qu’elles ont recours à de la chirurgie esthétique, mais le but du ‘médecin-tiktokeur’ est surtout de révéler les opérations gardées secrètes par les stars. Comme Demi Moore qui a admis être passée entre les mains d’un chirurgien plastique, mais « pas sur son visage ». Pourtant, pour Charles S. Lee, l’actrice de 58 ans a bien modifié les traits de sa figure : « La forme étrange de son visage sur cette photo, nous l’appelons ’lignes du joker’. Il s’agit de lignes nettes typiques qui apparaissent après un lifting chez des personnes qui n’ont pas une bonne structure osseuse pour cela. Si vous avez des mâchoires larges et plates comme Demi, ce n’est généralement pas une bonne idée », explique, photo à l’appui à nouveau, le docteur, avant d’ajouter en souriant : « Dommage pour ce résultat, car il peut être facilement évité en effectuant la procédure d’une manière légèrement différente de la normale ». Pas certain que ces « révélations » plaisent à tout le monde…