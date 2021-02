Demi Moore, Michelle Obama, Paris Hilton, Meghan et Harry: les stars confinées surfent sur la vague du podcast

Il y en a pour tous les goûts. Quand Demi Moore narre d’une voix suave des aventures érotiques dans « Dirty Diana », Jamie Lee Curtis et Matthew McConaughey donnent de la voix dans les fictions audio pour enfants « Letters from Camp » et « Hank the Cowdog ».

Depuis fin juillet, l’ex-Première dame Michelle Obama discute de sujets intimes dans son podcast simplement baptisé « The Michelle Obama Podcast » et les acteurs comiques Jason Bateman, Sean Hayes et Will Arnett s’essaient à l’interview d’autres célébrités dans « Smartless ». Même l’ancien avocat de Donald Trump, Michael Cohen, mène une croisade contre son ex-patron dans son podcast « Mea Culpa » depuis septembre.