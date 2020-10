Quand Meghan et Harry parlent de santé mentale avec des adolescents

« Le duc et la duchesse de Sussex se sont joints à nous pour une conversation autour de l’importance de prioriser la santé mentale, d’effacer les préjugés sur le sujet et comment nous pouvons tous faire notre part pour un monde plus sain : physiquement, psychologiquement, émotionnellement », ont écrit les cinq jeunes, rapporte BFM TV.

Selon des informations du Harper’s Bazaar, le prince Harry et sa femme ont découvert le podcast en lisant un article du New York Times. Ils ont alors contacté les adolescents pour leur demander d’y participer. Coronavirus oblige, l’épisode a été enregistré à Mintecito en présence de trois animateurs seulement, masqués, comme le couple.

Dans « Teenager Therapy », les étudiants abordent des questions que les jeunes de leur âge se posent, liées à l’adolescence, d’un point de vue psychologique. Lors de l’entretien, Meghan Markle a évoqué son angoisse, quand elle avait été prise pour cible par les tabloïds. « On m’a dit qu’en 2019, j’ai été la personne la plus cyberharcelée au monde. Pourtant, pendant huit mois, je n’étais même pas visible. J’étais en congé maternité ou avec le bébé, mais tout ce qui a été inventé, c’est presque insurmontable. Peu importe que vous ayez 15 ou 25 ans : si des gens disent des choses fausses sur vous, cela cause des dommages sur votre santé mentale et émotionnelle », a-t-elle expliqué.

Également attaqué par la presse depuis qu’il a choisi de s’éloigner de sa famille, le prince Harry a raconté qu’il avait décidé, pour se préserver, de ne pas lire ce qui était écrit sur lui.