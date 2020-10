2007, l’année où William et Kate ont rompu

Aujourd’hui, ils font la fierté des Britanniques. Partout où vont Kate et William, c’est un événement. Et pourtant, cet amour idyllique a bien failli ne jamais se concrétiser. Car après plusieurs années de relation, quelques obstacles ont posé problème, à tel point que les deux tourtereaux ont même rompu. Et si cela a fini par s’arranger, l’affaire était assez sérieuse à l’époque.

Un accroissement des tensions qui a fait exploser le couple pendant dix semaines

Le prince William et Kate Middleton se connaissent depuis 2001, lorsqu’ils se sont rencontrés à l’université de St Andrews, en Ecosse. En couple depuis 2002, ils n’ont connu qu’un moment compliqué en 2004 avec une mini-séparation quasiment anecdotique. Ils sont ensuite restés ensemble mais vers 2006-2007, la tension était plus forte. Tout d’abord, Kate Middleton refusa l’invitation de William à se rendre au traditionnel dîner de Noël à Sandrigham. Selon le biographe Robert Lacey, celle-ci était gênée par son statut de simple « petite amie ». Elle aurait été la première à être présente à une telle cérémonie avoir celui d’épouse. Dans le livre biographique de la famille royale rédigé par Lacey, « Battle of Brothers », il affirme que cela a créé une certaine tension.

Puis en 2007, leur relation a dérapé. William « était aperçu à Londres en train de danser follement dans plusieurs boîtes de nuit » avec plusieurs jeunes femmes qui ne manquaient pas de raconter leurs expériences avec le prince dans les tabloïds. Pour Kate, selon Robert Lacey, cela a été un moment particulièrement difficile. « Le 11 avril de cette année, Kate est sortie d'un rendez-vous de travail à Jigsaw, la boutique de mode dans laquelle elle avait récemment commencé à travailler, pour prendre un appel de William dans une salle de conférence qui était à l'abri des oreilles indiscrètes. Elle a fermé la porte pendant plus d'une heure. Lorsqu'elle en est ressortie, elle était célibataire »», écrit-il.

La séparation a été plus sérieuse que celle de 2004, chacun continuant ses propres activités de son côté. Mais d’après Robert Lacey, Kate Middleton n’a cessé avec ses participations à tel ou tel événement de « transmettre un message fort au monde, mais aussi à une personne en particulier », à savoir William. Finalement, la rupture, bien que sérieuse, a fini par être colmatée : « Il n'était pas étonnant que les appels téléphoniques entre William et Kate reprirent. Puis, dix semaines et demi après l'appel de la salle de conférence à la boutique Jigsaw, le couple a été vu en train de s'embrasser et de danser étroitement lors d'une fête [...].Un ami du prince était heureux de révéler que "William n'a pas cessé de regretter Kate depuis leur séparation. Il n'arrête pas de dire qu'elle est une fille incroyable et qu'elle est la meilleure chose qui lui soit arrivé." Kate aurait peut-être à supporter la dérision des médias d'avoir été "Waity Katie'', mais le prince William avait finalement pris sa décision. Âgé de 28 ans, il a mis un genou à terre lors d'un safari en 2010 au Kenya pour offrir à Kate la célèbre bague de fiançailles diamant et saphir de sa mère - après avoir obtenu au préalable l'accord d'Harry sur le don du bijou », conclut Robert Lacey.