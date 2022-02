Une chanteuse connue tente sa chance aux auditions de «The Voice : la plus belle voix»

Lors de son passage dans la célèbre émission, la jeune fille était arrivée jusqu’en finale grâce à sa voix d’or. Cet exploit lui a permis ensuite de très belles opportunités professionnelles. Elle a sorti son premier album, « J’irai », très rapidement puis a décroché un très beau rôle dans la comédie musicale « Robin des bois » dans laquelle elle a partagé la scène avec Matt Pokora. Elle a fait des dizaines de représentations, en France mais aussi en Belgique et en Suisse et a été applaudies par des foules de spectateurs admiratifs.

La première fois que le public a découvert cette personnalité, c’était déjà dans une grande émission de télévision. Très jeune à l’époque, elle avait ému les milliers de téléspectateurs grâce à son talent. Cette personne ? Caroline Costa. Agée de seulement onze ans lors de son passage dans « La France a un incroyable talent » en 2008, elle en a aujourd’hui 25 et continue de rêver de la vie d’artiste.

Aujourd’hui, la jeune femme explique dans un post Instagram vouloir repartir à zéro. « Il y a encore quelques temps de cela je n’aurais jamais osé imaginer être capable de me surpasser à ce point, me mettre à nu, me confronter à cette étape si folle qu’est l’audition à l’aveugle… » raconte-t-elle.

Sur le plateau de « The Voice », son ancien collègue M. Pokora, qui a été coach de l’émission, lui a d’ailleurs assuré son soutien. Il lui a envoyé message par vidéo avant son passage : « Coucou Caroline ! Je voulais te souhaiter plein, plein, plein de courage. Je sais que tu vas tout déchirer. Montre-leur ce que tu as dans la voix. Je pense fort à toi, je t’embrasse. »