«The Voice»: un talent débarque en Crocs lors des auditions (vidéo)

À commencer par Levandé, 22 ans, qui a séduit d’emblée les quatre coachs. « Ça commence très bien », a lancé Black M, sous le charme du jeune homme, « Je suis venu pour me prendre des claques, et je viens de m’en prendre une grosse ». « C’est une des prestations les plus réussies jusqu’à maintenant », a renchéri Christophe Willem. Au terme d’une bagarre entre les autres jurés, Levandé a fini par choisir Black M.

Les équipes de Black M, Typh Barrow, BJ Scott et Christophe Willem sont enfin complètes. Au cours d’une dernière soirée d’auditions à l’aveugle, les quatre coachs se sont battus pour obtenir les derniers talents de la compétition.

Et ce dernier a d’ailleurs été également séduit par le style du talent originaire de Grammont, qui s’est présenté en Crocs à son audition. « Vous ne l’avez peut-être pas vu mais il a fait ça en Crocs. Le mec est venu en pantoufles à The Voice », a fait remarquer Black M à ses comparses des fauteuils rouges. « Mon secret pour les blinds, ce sont les Crocs. Très confortables », a d’ailleurs réagi Levandé après sa prestation.

Avec « Break my Heart », c’est Marie qui a ensuite fait se retourner Black M et BJ Scott. Ils ont d’abord souligné sa capacité à se rattraper après s’être un peu égarée sur le rythme de la chanson de Dua Lipa. « Il y a du travail mais je pense être la personne qui peut t’aider », a réagi BJ Scott, ajoutant que Marie avait « tout ce qu’il fallait » et était déjà une artiste. Sans hésitation, la jeune Hutoise a choisi de rejoindre l’équipe de « La mama ».

Est venu le tour d’Alice, ancienne candidate de « The Voice », en 2016. Aujourd’hui âgée de 24 ans, la jeune artiste s’est présentée avec un titre de The Verve, « Bitter sweet symphony ». Seul Christophe Willem s’est retourné, séduit par le timbre de voix d’Alice, qu’il a comparé à celui de la chanteuse de London Grammar.

Une autre bagarre s’est déroulée sur le plateau, pour Mounir, 22 ans et grand fan de Shawn Mendes. Avec sa reprise de « Make it rain » d’Ed Sheeran, il a réussi à envoûter les quatre coachs. « Purée c’était beau », a lancé BJ Scott. Mais Typh Barrow a parfaitement cerné le personnage en lui parlant de Shawn Mendes, et Mounir a donc choisi de rejoindre la « Team Barrow ».

Après avoir tenté 7 fois le casting de « The Voice », Valentin s’est ensuite présenté aux coachs. Il a directement fait se retourner Black M, qui a été buzzer à la place de BJ Scott et Christophe Willem ! C’est finalement l’équipe de Black M, qui a « grave kiffé » la prestation, que le Liégeois a intégrée.

Ne restaient que deux places dans les quatre équipes pour la fin des auditions. Une a été prise par Manal, venue interpréter « Parce que c’est toi » d’Axelle Red. Une reprise toute en fragilité et en douceur qui a fait buzzer Christophe Willem uniquement, au tout dernier moment.

La dernière place a été saisie par Lesly, qui malgré une prestation un peu hors du rythme de sa chanson (« All I ask », d’Adele), a séduit Black M.