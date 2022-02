Instant malaise aux César : une humoriste montre ses fesses sur scène

Ce passage gênant est arrivé en début de soirée, au moment où Antoinde de Caunes appelait le duo composé de Grégoire Ludig et de David Marsais pour remettre le prix des meilleurs effets visuels. Mais la jeune femme en a décidé autrement, se levant de son siège pour monter sur la scène de l’Olympia à cet instant précis et déclarer : « Voici mon cul...rieux hommage à la cul...ture » tout en soulevant sa robe de soirée rouge.

Ce vendredi soir lors de la cérémonie des César, « Marie s’infiltre », humoriste et youtubeuse, est montée sur scène pour montrer ses fesses.

« Spectateur invaincu, toi qui a survécu, je te montre mon culot, que tu sois convaincu que je n’occulte rien dans ce clair-obscur. C’était ma petite déclaration d’amour à moi au cinéma et surtout à Louis Garrel. Je t’aime » a-t-elle ajouté sans être interrompue par un public perplexe et silencieux.

La séquence fait écho à un incident similaire survenu lors de la dernière édition. En effet, l’actrice Corinne Masiero avait ôté un costume de Peau d’âne et s’était retrouvée entièrement nue devant une salle comble. Son but était de faire passer un message au gouvernement français sur la situation des intermittents face à la crise du Covid-19. Un moment qui avait fait réagir la salle par des applaudissements et des cris alors que « Marie s’infiltre » n’a elle obtenu qu’un silence gênant.