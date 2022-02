Charlène de Monaco voudrait quitter définitivement le Rocher

Depuis son départ de Monaco il y a plusieurs mois, la Princesse n’a pas caché souffrir de la distance avec ses enfants, Jacques et Gabriella, les jumeaux nés en décembre 2014. Elle voudrait les éloigner eux aussi du Rocher et des pressions liées à leur sang royal. Charlène serait déterminée à ne pas laisser les enfants grandir dans les conditions actuelles et à les éduquer comme elle le souhaite puisqu’elle sait que retourner à sa vie d’avant ne lui sera en aucun cas bénéfique.

Suivie depuis près de trois mois dans une clinique spécialisée en Suisse pour épuisement physique, moral et pour une dépendance aux médicaments, Charlène de Monaco aurait pris une grande décision selon le magazine « Voici » qui explique s’être entretenu avec une source proche. L’ancienne nageuse olympique aurait décidé de ne plus retourner sur le Rocher.

Cette décision intervient au même moment que de nouvelles envies. En effet, Charlène s’est confiée quelques jours plus tôt dans « Le Parisien », expliquant avoir de nouveaux projets dont un en particulier plutôt surprenant. Elle explique apparaître dans la BD franco japonaise « Blitz ». « Je me réjouis de la sortie du sixième tome de Blitz magnifiquement sublimé par Garry Kasparov et dessiné par Daitaro Nishihara. L’idée de participer à l’aventure Blitz m’a immédiatement séduite et je remercie Cédric Biscay (le scénariste et créateur) de m’avoir invitée à découvrir l’univers du manga » raconte-t-elle dans les pages du « Parisien ».