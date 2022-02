Philippe Etchebest se lance en tant qu’acteur

C’est Valérie Karsenti, interprète de Liliane dans la série, qui a révélé l’apparition de l’amateur de rugby sur le plateau ? Sur Instagram, l’actrice a publié une photo du chef où elle ajoute en légende : « On a parlé d’amour avec le chef et là il est content ! ».

Comme un poisson dans l’eau à la télévision depuis de nombreuses années, Philippe Etchebest est ravi de pouvoir participer à ce beau projet même s’il sait que rien n’est jamais acquis : « Je dis toujours que c’est une parenthèse qui s’est ouverte et qui se refermera. Cela, je le sais. Pour l’instant, c’est rigolo. Le jour où je ne m’amuserai plus, j’arrêterai. Quand je ne m’amuserai plus les gens, on me fera arrêter » avait-il déclaré dans les pages de GQ il y a quelques jours.

Pour le moment, aucun détail sur le rôle qui lui a été attribué n’a été donné. Le chef devrait apparaître aux côtés d’autres stars de la télévision telles que Cristina Cordula, Marie Portolano, Cyril Lignac, Éric Antoine ou Julien Courbet.