«Mariés au premier regard»: le kayak ne passe pas

Alors que tout avait bien commencé entre Julien et Élodie de « Mariés au premier regard », une activité pendant leur voyage de noces en Croatie pourrait tout remettre en question.

Dès le premier regard, le coup de foudre entre les deux célibataires a été instantané. Ils se sont plus et se sont dits oui sans hésiter. De la séance photo à la réception du mariage, tout était parfait. Complice, le couple s’est confié alors qu’ils ne se connaissaient que depuis quelques heures. Pour les experts, il s’agissait d’une bonne chose. Sauf que Julien a été clair : lorsqu’il n’a pas assez dormi, il est désagréable. Et il semblerait que son côté un peu nerveux soit ressorti pendant leur voyage en Croatie.