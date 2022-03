Les grandes dynasties familiales (15): les Murdoch, les rois des tycoons

À son apogée, il « pesait » 175 titres de journaux, une collection d’organes de presse établis en Australie, en Angleterre et aux États-Unis. Aujourd’hui, son groupe n’en compte plus « que » 125. Keith Rupert Murdoch a le bras long sur les manchettes du monde anglo-saxon. Adoré par les uns, abhorré par les autres, ce loup gris des conseils d’administration est aussi à l’aise à Los Angeles qu’à la City, au « Club 55 » de Saint-Tropez qu’aux commandes de son empire. « Forbes » le classe 76e fortune mondiale. Un rapide coup d’œil sur le site du magazine spécialiste de la richesse et des affaires le crédite d’une fortune personnelle de 22,2 milliards de dollars, normal pour celui qui est encore, à 90 ans passés, CEO et chairman après 68 ans d’activités, presque aussi bien… que la reine Elizabeth II !