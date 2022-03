L’ours polaire: le géant de la banquise

Il est grand, tout blanc et son épaisse fourrure donne envie de faire de gros câlins, même si, en réalité, il a plutôt mauvais caractère… On vous présente l’ours polaire ! Animal solitaire, cet imposant mammifère règne en maître sur le Grand Nord. Et pour cause… Pouvant peser jusqu’à une tonne (soit le poids de 14 hommes !) pour les plus grands individus de l’espèce et atteindre 3,30 mètres de haut lorsqu’il se dresse sur ses pattes arrière, ce véritable Monsieur Muscles est le plus grand carnivore terrestre. Pour lutter contre les températures négatives, il se nourrit d’animaux gros et gras, comme des phoques, qu’il chasse de manière très méthodique.