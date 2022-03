Amel Bent déchante à «The Voice» en France (vidéo)

Samedi soir, les téléspectateurs Belges et Français ont découvert Raph, un jeune chanteur interprétant « Ne me jugez pas » de Camille Lellouche dans l’édition française de « The Voice ». Subjuguée par sa voix, Amel Benr s’est rapidement retournée et a emmené avec elle Florent Pagny. Tout se passait à merveille… jusqu’au moment où la fin de la chanson est arrivée.

Le jeune talent a tenté une dernière vocalise. Et ce fut la déception ! Raph s’est complètement raté et Amel Bent a bien montré son mécontentement. « À la fin, t’as un peu vrillé », s’est-elle exprimée. « Mais en fait, c’est parce qu’il ne faut pas aller chercher ces notes là-haut avec cette voix-là. T’as démarré, c’était tout impeccable, et en plus, on est les deux retournés, et puis tu nous fais des trucs à la fin… Mais non, ne fait pas ça ! »