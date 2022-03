Stromae mal à l’aise de faire de la promo durant la guerre

Reçu sur le plateau de l’émission française « Quotidien », le chanteur, qui sort son troisième album après neuf ans d’absence ce vendredi, a fait part de son malaise face à la situation en Ukraine. Faire la promo de son album « Multitude » dans ce contexte le gêne particulièrement.

Invité dans l’émission afin de parler de la sortie de son nouveau projet, le chanteur belge a expliqué que faire la promotion de son album en pleine guerre entre la Russie et l’Ukraine, ça le gêne. « Sortir son album, c'est super, mais sortir son album en temps de guerre sur le sol européen, j’imagine que c’est particulier », a demandé Yann Barthès, présentateur à la tête de l’émission depuis plusieurs années. Stromae a acquiescé : « Je suis un humain et forcément, ça me touche. Je ne vais pas vous le cacher, je ne suis pas super à l’aise de venir faire la promo mon album. »