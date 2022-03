La reine Elizabeth II sort de sa neutralité habituelle pour soutenir les réfugiés ukrainiens

La reine Elizabeth II est sortie de sa neutralité cette semaine. La monarque a réalisé un « don généreux » pour aider les réfugiés ukrainiens après un appel au don lancé par une coalition d’associations humanitaires. Le comité d’urgence des catastrophes (Disasters Emergency Committee, DEC) a indiqué ce jeudi, la participation de la Reine à la collecte de fonds organisé par plusieurs associations dont la Croix-Rouge britannique, Oxfam et Save the children.

Cette action représente une prise de position de la Reine qui vient s’ajouter aux déclarations d’autres membres de la famille royale. Le prince Charles a notamment déclaré mardi dernier que cette attaque était « contre la liberté » et se déclarait « solidaire de tous ceux qui résistent à des agressions brutales ». Le prince William et Kate Middleton ont vite rejoint ces positions en déclarant leur soutien au « président et tous les Ukrainiens alors qu’ils se battent courageusement pour l’avenir » de leur pays. Enfin le prince Harry et sa épouse Meghan ont eu aussi affirmé leur soutien et ont qualifié l’invasion russe « d’infraction au droit international et humanitaire ».