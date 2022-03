Mila Kunis et Ashton Kutcher récoltent plus de 15 millions de dollars en une journée pour l’Ukraine (vidéo)

Dans une vidéo postée sur Instragram, Mila Kunis et Ashton Kutcher appellent aux dons. Mila Kunis déclare : « Aujourd’hui, je n’ai jamais été aussi fière d’être Ukrainienne. Les Ukrainiens sont un peuple fier et courageux qui mérite notre aide en ces temps difficiles ». L’actrice y est effectivement née en 1983. Sa famille a ensuite rejoint les États-Unis lorsque Mila Kunis avait 7 ans pour fuir l’URSS et l’antisémitisme.

Les acteurs ont précisé à quoi servira l’argent donné. Mila Kunis souhaite financer des actions concrètes pour venir en aide aux réfugiés : « Un nombre incalculable de personnes ont laissé derrière elles tout ce qu’elles connaissent et aiment, pour trouver refuge. Avec rien d’autre que ce qu’ils pouvaient porter, ces réfugiés ukrainiens ont besoin d’un logement et de fournitures immédiatement ».

Plus précisément, la star détaille les partenaires présent sur le terrain : « Le fonds bénéficiera à Flexport.org et Airbnb.org, deux organisations qui sont activement sur le terrain pour fournir une aide immédiate à ceux qui en ont le plus besoin. Flexport.org organise l’envoi de fournitures de secours vers des sites de réfugiés en Pologne, Roumanie, Hongrie, Slovaquie et Moldavie. Airbnb.org fournit un logement gratuit à court terme aux réfugiés fuyant l’Ukraine ».