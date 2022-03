Jean-Pierre Pernaut: une petite erreur s’est glissée dans l’émission 50mn Inside à propos de ses enfants Lou et Tom (vidéo)

Depuis son décès le mercredi 2 mars à l’âge de 71 ans, les nombreux hommages se multiplient pour Jean-Pierre Pernaut. La famille TF1 étant très endeuillée, les équipes de 50mn Inside ont décidé d’honorer sa mémoire ce samedi 5 mars en diffusant un numéro spécial. On y voit sa collègue et amie Evelyne Dhéliat prendre la parole pour révéler des anecdotes de travail, comme le fait qu’il mangeait chaque midi à la cantine pour rester près de ses équipes.

Sylvie Tellier a également évoqué la rencontre entre Jean-Pierre Pernaut et son épouse Nathalie Marquay. En effet, leurs regards s’étaient croisés pour la première fois lors de l’élection de celle qui est désormais directrice de la société Miss France. Est venu ensuite le moment d’évoquer Tom et Lou, les deux plus jeunes enfants du journaliste – il est également papa de deux autres enfants, Julia et Olivier, nés de son union Dominique Bonnet. Mais une petite erreur a été commise par la voix-off de l’émission.