La fille de Jean-Pierre Pernaut rend hommage à son «père incroyable»

L’ancien journaliste du JT de 13h est décédé mercredi dernier à l’âge de 71 ans. Depuis, une pluie d’hommages salue le journaliste mais aussi le mari et le père de famille. Sa fille, Lou Pernaut a partagé aujourd’hui sur les réseaux sociaux un hommage touchant pour son père. La fille de Jean-Pierre Pernaut et Nathalie Marquay a partagé une vidéo sur TikTok dans laquelle elle déclare : « J’espère que tu seras fier de moi, autant que je suis fière d’être ta fille ».

Lou Pernaut ajoute : « Plus qu’un journaliste, un père incroyable qui a toujours été là pour nous, qui a tout donné pour que nous soyons heureux et que nous ne manquions de rien. (…) On l’a accompagné jusqu’aux derniers instants et c’est toujours difficile de réaliser ».

Capture d’écran - Instagram

La fille de l’ancien journaliste avait déjà partagé un message à l’annonce du décès de Jean-Pierre Pernaut. Elle exprimait le besoin de rester en famille et écrivait : « Profitez de vos proches et dites-leur que vous les aimez ».

Les confessions de Nathalie Marquay

Le lendemain de la mort de Jean-Pierre Pernaut, son épouse Nathalie Marquay s’est rendue sur le plateau du JT de 20h de TF1 pour lui rendre hommage mais aussi pour revenir sur ces derniers mois après la découverte de son cancer du poumon. Elle a notamment raconté l’amour de son mari pour son métier et son engagement pour un travail de qualité.