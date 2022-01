Nathalie Marquay sur l’état de santé de Jean-Pierre Pernaut: «Il a fait quatre mini-AVC»

Depuis, peu de nouvelles sur son état de santé ont été dévoilées, bien que le journaliste ait confié être très fatigué. « Depuis un mois et demi, ma forme n’est pas éblouissante. Je ne peux ni marcher longuement ni rester debout longtemps debout », expliquait-il à Paris Match début décembre.

Lundi soir, dans « Touche pas à mon poste », Nathalie Marquay, la femme de Jean-Pierre Pernaut, a cependant donné quelques indications sur la santé de son mari. Alors que les chroniqueurs présents autour de la table débattaient sur le vaccin contre le coronavirus, avec l’invité du jour Didier Raoult, l’ancienne miss a interrogé le professeur sur les effets secondaires du vaccin.

Des AVC

« Depuis début janvier, Jean-Pierre m’a fait quatre minis AVC », a expliqué Nathalie Marquay, précisant que c’était à ce moment-là que son mari avait été vacciné. « On fait tous les examens pour découvrir d’où viennent ces minis AVC, mais on ne trouve pas. Et quand je demande aux médecins ‘Est-ce qu’il y a un rapport avec le vaccin ?’, ils me disent ‘Non non, surtout pas’ ». Si elle n’est pas anti-vaccin, Nathalie Marquay se demande s’il ne faudrait pas renseigner les AVC comme potentiels effets secondaires.