L’excellente réponse du Palais royal belge à un message privé de Julien Doré

Jeudi dernier (soit la veille du dernier Codeco), Julien Doré avait encore bien fait rire ses nombreux fans en dévoilant un message qu’il avait envoyé au Palais royal belge. L’artiste français s’y inquiétait des jauges de public instaurées dans les lieux de spectacle belges, qui, en code orange du baromètre coronavirus, n’autorisaient qu’une occupation de 75 % de la capacité totale de la salle. Julien Doré était en effet concerné par cette mesure, car il a deux concerts prévus à Forest National les 19 et 20 mars prochains.

« Majesté Mr le Roi de Belgique, si je me permets de vous écrire aujourd’hui, c’est que mes concerts à Forest National approchent. Celui du 19 mars est sold out et celui du 20 est en passe de l’être (mais si besoin d’une invit pour la famille au dernier moment, je peux gérer) », écrivait-il, se demandant s’il pourrait se produire sur scène avec ces restrictions car il envisageait que « Forest National (soit) full à craquer ». « Le blem c’est que les 19 et 20 le public belge et moi-même on va être à 100 % (en nombre déjà) et aussi en chaleur humaine », concluait l’artiste, n’hésitant pas à écrire « Bisous et grand merci » à la fin de son message.