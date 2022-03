Mis à l’honneur à Ostende, Arno a adressé un petit message aux troupes qui se battent en Ukraine

Ce dimanche 6 mars, le chanteur Arno était à Ostende pour la remise d’un prix saluant l’ensemble de sa carrière. Très amaigri suite à un passage de cinq mois à l’hôpital en 2021, Arno a été accueilli comme il se doit par de nombreux fans ayant fait le déplacement. Une véritable haie d’honneur lui a ouvert le chemin vers le Kinepolis, où se déroulait la petite cérémonie, et le chanteur a été longuement applaudi. Certains fans ont même entonné ses plus grands tubes.

À l’intérieur du bâtiment, Arno a reçu un Lifetime Achievement Award, 15 ans après avoir inauguré la toute première étoile du Walk of Fame d’Ostende (situé sur la digue), qui porte son nom. Après avoir reçu sa récompense, l’interprète de « Les yeux de ma mère » n’a pas récité un long discours. Il a remercié la ville pour son prix, puis a eu une pensée pour la guerre en Ukraine. « No more war », a-t-il prononcé en anglais, avant d’ajouter en français : « Nous sommes quand même tous des Européens ».Un court message applaudi par les personnes de l’assemblée.