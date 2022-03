Courteney Cox affirme avoir vécu dans une maison hantée

L’actrice américaine de 57 ans, Courteney Cox a fait une étonnante révélation sur le plateau du « Jimmy Kimmel Live ! » avoir vécu dans une propriété hantée il y a quelques années. « Je n’y ai pas cru tout d’abord, mais c’était à l’époque où je vivais dans une maison à Laurel Canyon à Los Angeles », explique-t-elle. Une demeure qui avait également appartenu à l’artiste burlesque Gypsy Rose Lee et à la chanteuse Carole King. « Un jour, Carole est venue chez moi et m’a dit qu’il y avait eu un terrible divorce dans cette maison et qu’elle était hantée », reprend-t-elle. « Je lui ai répondu que je m’en moquais. Puis, d’autres personnes proches de moi, dont mes amis, m’ont dit qu’ils avaient ressenti la présence d’une femme au bord du lit. Mais encore une fois, je disais ‘je m’en moque’. »

Pourtant plus le temps passe et plus l’actrice se met à y croire. « Vous y pensez tout le temps et vous vous mettez à voir des choses », a-t-elle confié au présentateur. « Un jour, la sonnette a retenti chez moi et lorsque j’ai ouvert et que je m’attendais à voir un livreur ou quelque chose comme ça, c’était un homme qui m’a dit: «Savez-vous que votre maison est hantée?» J’ai dit: «oui, pourquoi? Comment savez-vous ça?» Et il m’a répondu: «Parce qu’il y a quelqu’un derrière vous.» Alors à ce moment-là j’ai dit : ‘Ok, vendons cette maison !’».